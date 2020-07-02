Ясикявичюс назначен главным тренером баскетбольного клуба "Барселона"

ТАСС, 2 июля. Чемпион Европы и призер Олимпийских игр Шарунас Ясикявичюс стал новым главным тренером баскетбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Контракт между 44-летним литовским специалистом и каталонским клубом рассчитан на три года. Ранее "Барселона" расторгла контракт со Светиславом Пешичем. Сербский специалист возглавлял клуб с февраля 2018 года.

Ясикявичюс завершил карьеру игрока в 2014 году, последним его клубом стал литовский "Жальгирис", где после окончания игровой карьеры он сначала был помощником главного тренера, а с 2016 по 2020 год занимал пост наставника команды. Будучи игроком литовец провел четыре сезона в составе "Барселоны", также в Европе он выступал за греческий "Панатинаикос", турецкий "Фенербахче", литовский "Литувос Ритас", израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и словенскую "Олимпию". Ясикявичюс имеет опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой провел 148 матчей, выходя на паркет за "Индиану" и "Голден Стэйт".

Вместе с "Барселоной" Ясикявичюс два раза выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Евролиги в 2003 году. Главный клубный турнир Европы по баскетболу литовец выигрывал еще трижды: с "Маккаби" - в 2004 и 2005 годах, с "Панатинаикосом" - в 2009 году. В 2005-м он был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Евролиги.

В составе сборной Латвии Ясикявичюс стал бронзовым призером Олимпийских игр 2000 года, а также выиграл чемпионат Европы в 2003 году, на этом турнире он получил приз самого ценного игрока. Помимо этого, на его счету бронзовая награда европейского первенства 2007 года.

В качестве тренера Ясикявичюс вывел "Жальгирис" в "Финал четырех" Евролиги в сезоне-2017/18, команда заняла третье место.