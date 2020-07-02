Молодежные проекты для Универсиады-2023 будут разработаны на уральском форуме "Утро-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Участники форума уральской молодежи "Утро-2020" предложат проекты для летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС исполнительный директор форума "Утро-2020", заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Разработкой инициатив займутся участники трека "Урал спортивный", который впервые откроется на форуме. Тема форума "Утро-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля, - молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Ключевые проекты, которые мы хотим разработать в этом треке ["Урал спортивный"] они, безусловно, должны лечь в основу проектов для Всемирных летних студенческих игр в августе 2023 года, и здесь работа будет направлена в этом направлении", - сказала Терлыга.

Исполняющий обязанности начальника департамента общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей Конев отметил, что трек "Урал спортивный" появился на форуме впервые. Связано это в том числе с тем, что Екатеринбург в 2023 году примет летнюю Универсиаду.

Вместе с этим в программе трека "Урал спортивный" запланированы онлайн-зарядки с заслуженными мастерами спорта России. "Каждый день форума "Урал спортивный" будет проводить утреннюю зарядку с приглашенными звездами спорта для участников всех направлений. Среди таких звезд заслуженные мастера спорта России: российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец и российский пловец, шестикратный чемпион мира в 25-метровых бассейнах, 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении соревнований в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

О форуме "Утро"

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" впервые в 2020 году пройдет в онлайн-формате, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.