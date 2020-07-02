{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы группы Мишина прошли тестирование на коронавирус в Кисловодске

Результаты тестирования пока неизвестны
Алексей Мишин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фигуристы группы российского тренера Алексея Мишина, заехавшие на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск, прошли тестирование на COVID-19. Об этом ТАСС сообщил Мишин.

На эту тему
Российские легкоатлеты заехали 1 июля на сборы в Новогорск и Кисловодск

Фигуристы заехали на базу 2 июля, это первый сбор спортсменов группы Мишина после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

"Команда протестирована, ждем результаты", - сообщил Мишин.

В группе Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, в нынешнем сезоне со специалистом начал работать Михаил Коляда.

Также на сборах в Кисловодске находятся фигуристы групп Светланы Соколовской, Евгения Рукавицына и Евгения Плющенко.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Формула-1
СМИ: пилоты "Формулы-1" перед стартом гонки в Австрии проведут акцию против расизма
Перед началом гонки они встанут на колено, поддержав движение Black Lives Matter
Читать полностью