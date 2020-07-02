Отсутствие Медведевой и Загитовой в пуле тестирования не помешает им выступать на турнирах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) не включать российских фигуристок Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову в свои пулы тестирования на следующий сезон не является препятствием для дальнейших выступлений этих спортсменок. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Как ранее сообщал ТАСС, Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в список из 30 российских спортсменов, которые были включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2020/21.

"Решение международных спортивных федерации не включать того или иного спортсмена в свои новые пулы тестирования никак влияет на возможность их дальнейшего выступления на международных или внутренних стартах, - заметила Пахноцкая. - Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лед дальше, продолжат это делать. Что касается решения ISU не включать этих трех фигуристок в свои пулы, то РУСАДА рассмотрит эту ситуацию и не исключает вхождения спортсменок в национальные пулы, если до сегодняшнего дня они там не присутствовали".

Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой из-за повреждения ботинка, Щербакова одержала победы на двух последних национальных первенствах, а на чемпионате Европы - 2020 стала второй после своей соотечественницы Алены Косторной.