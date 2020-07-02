СМИ: пилоты "Формулы-1" перед стартом гонки в Австрии проведут акцию против расизма

ТАСС, 2 июля. Пилоты команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" собираются провести совместную акцию против расизма - перед началом гонки Гран-при Австрии они встанут на колено, поддержав движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") . Об этом сообщает британское издание Daily Mail .

Гонка австрийского этапа "Формулы-1" станет первой в сезоне 2020 года, старт заезда запланирован на воскресенье в 16:10 мск. Календарь чемпионата был существенно изменен из-за пандемии коронавируса. Изначально в сезоне 2020 года значились рекордные 22 этапа, но из-за пандемии коронавируса от первоначальной версии организаторов чемпионата мира были вынуждены отказаться. В нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок.

29 июня команда "Мерседес" опубликовала фотографии своего нового болида, который почти полностью покрашен в черный цвет в знак борьбы против расизма и дискриминации. С такой ливреей немецкий коллектив будет выступать на протяжении всего сезона 2020 года. Помимо этого комбинезоны пилотов "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса также сменятся с белых на черные. Шестикратный чемпион мира Хэмилтон является первым боевым темнокожим пилотом в истории "Формулы-1", первым тестовым темнокожим гонщиком был американец Уилли Риббс, который в сезоне-1986 тестировал болиды команды "Брэбем" (ее владельцем был Берни Экклстоун), но на старт Гран-при он так и не вышел.

Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.