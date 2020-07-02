Глава World Athletics заявил, что разочарован работой нынешнего руководства ВФЛА

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева заявила ранее ТАСС, что к утру 2 июля штраф не был выплачен.

"Мы понимаем, что сейчас трудное время, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте, - сказал Коу. - Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению нового руководства ВФЛА, и у нас были гарантии, мы надеялись, что изменения вот-вот настанут. Однако рабочая группа под руководством Руне Андерсена установила, что ВФЛА не оправдала ожиданий".

"ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля", - добавил Коу.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.