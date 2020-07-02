Матч 26-го тура РПЛ "Спартак" - "Тамбов" пройдет без системы VAR

ТАСС, 2 июля. Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и "Тамбовом" пройдет без системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром на матч назначен Владимир Москалев, ассистентами будут Валерий Данченко и Владимир Миневич, резервным судьей назначен Антон Анопа. Встреча состоится 4 июля, все остальные матчи тура пройдут с системой VAR.

В субботу матч между московским "Динамо" и тульским "Арсеналом" рассудит Владислав Безбородов, Николай Волошин назначен на матч "Крылья Советов" (Самара) - "Ростов", Алексей Матюнин - "Локомотив" (Москва) - "Сочи", Павел Кукуян - "Ахмат" (Грозный) - ЦСКА.

В воскресенье Сергей Лапочкин будет работать на игре "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург), Кирилл Левников рассудит казанский "Рубин" и "Оренбург", а бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч "Краснодара" и петербургского "Зенита".