Бюджет "Ротора" остается на уровне ФНЛ и составляет 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Бюджет волгоградского футбольного клуба "Ротор" остается на уровне прошлогоднего, когда команда выступала в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), он составляет 500 млн рублей, однако команда ведет поиск спонсоров для внебюджетного финансирования. Об этом сообщил в четверг журналистам на стадионе "Волгоград-Арена" генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ и завоевал право в новом сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Рекечинский в октябре 2019 года рассказал, что бюджет клуба составляет чуть больше 300 млн рублей.

Отвечая в четверг на вопрос ТАСС о бюджете клуба, Рекечинский назвал сумму 300 млн рублей "неверной информацией". "Бюджет клуба у нас побольше - около полумиллиарда рублей. Мы остаемся на уровне бюджета ФНЛ прошлого года, но работаем над его увеличением. На сегодняшний день мы рады тому, что имеем - у нас нет долгов. Спасибо за это региону, губернатору Андрею Бочарову", - сказал Рекечинский, отметив, что идет поиск спонсоров. "Встречаемся, ведем переговоры, но пока конкретнее сказать не могу", - добавил он.

Гендиректор клуба признал, что игроки рассчитывали на большее. "Потому что зарплата в РПЛ выше, чем в ФНЛ, но они подписали контракт, значит приняли условие, которое мы предложили", - отметил он. "Но у нас никогда не было задержек зарплаты, финансирование стабильное. С некоторыми игроками пришлось расстаться по объективным причинам, с некоторыми по субъективным - есть ребята, которые не пошли на эти условия, но мы готовы с такими продолжать переговоры", - сказал Рекечинский.

Для "Ротора" предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в финал в сезоне-1994/95.