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Кризис в российской легкой атлетике

Общая сумма штрафов ВФЛА перед World Athletics составляет $6,31 млн

Всероссийская федерация легкой атлетики должна была выплатить штрафы до 1 июля включительно

ТАСС, 2 июля. Общая сумма штрафов, которую Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна была выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) до 1 июля включительно, составляет $6,31 млн. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

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ВФЛА должна выплатить $5 млн штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко, а также возместить $1,31 млн, которые были потрачены World Athletics на расследование дела Лысенко, на деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА под руководством норвежца Руне Андерсена и на юридические услуги.

Совет World Athletics принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн 12 марта. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен будет увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева заявила ранее ТАСС, что к утру 2 июля штраф не был выплачен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.

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Кризис в российской легкой атлетике
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