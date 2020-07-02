Кашшаи: арбитры верно не засчитали гол футболиста "Спартака" Соболева в ворота "Уфы"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Уфой" Владислав Безбородов принял верное решение, не засчитав гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

Игра состоялась 27 июня на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0. На 88-й минуте Соболев забил мяч в ворота "Уфы", однако взятие ворот было отменено системой видеоассистента рефери (VAR) из-за того, что защитник красно-белых Самюэль Жиго находился в оффсайде и помешал вратарю "Уфы" Александру Беленову отразить удар. На 94-й минуте после удара Соболева Беленов поймал мяч на линии ворот. Некоторые футболисты "Спартака" начали сигнализировать, что мяч полностью пересек линию, однако арбитры взятия ворот не зафиксировали.

"В матче "Спартак" - "Уфа" был использован VAR, он пригодился, было принято правильное решение", - отметил Кашшаи.

"У меня нет информации о том, что система определения гола (Goal Line Technology) будет использоваться в РПЛ в будущем. По моему мнению, любая технология, которая может помочь судьям, полезна и нужна. С другой стороны, она может использоваться в одном матче из 100, федерациям и лигам нужно обсуждать, нужна ли она для того, чтобы использоваться два-три раза в год", - добавил Кашшаи.