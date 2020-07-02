Кашшаи: футбольный судейский корпус в России нуждается в новых молодых арбитрах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) должен заняться поиском новых молодых арбитров. Такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал руководитель департамента Виктор Кашшаи.

Ранее о необходимом омолаживании судейского корпуса говорил бывший руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров.

"Что касается общего качества судейства, я собираю информацию. У нас много опытных рефери, некоторые имеют топ-категории, такие, как Сергей Карасев, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Нам нужно находить новые лица, дать дорогу молодым, в этом будет заключаться моя работа в следующих сезонах. Нужно отбирать их, делать так, чтобы они больше работали на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы - это не быстрый процесс, он займет не недели, а годы", - отметил Кашшаи.

В нынешнем сезоне в РПЛ дебютировал 35-летний арбитр Игорь Панин.