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Футбол в России

Кашшаи: футбольный судейский корпус в России нуждается в новых молодых арбитрах

Руководитель департамент судейства РФС отметил, что этот процесс займет годы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) должен заняться поиском новых молодых арбитров. Такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал руководитель департамента Виктор Кашшаи.

Ранее о необходимом омолаживании судейского корпуса говорил бывший руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров.

"Что касается общего качества судейства, я собираю информацию. У нас много опытных рефери, некоторые имеют топ-категории, такие, как Сергей Карасев, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Нам нужно находить новые лица, дать дорогу молодым, в этом будет заключаться моя работа в следующих сезонах. Нужно отбирать их, делать так, чтобы они больше работали на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы - это не быстрый процесс, он займет не недели, а годы", - отметил Кашшаи.

В нынешнем сезоне в РПЛ дебютировал 35-летний арбитр Игорь Панин.

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Российский футбол
Футбол в России
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