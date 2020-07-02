"Реал" объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский "Интер"

ТАСС, 2 июля. Марокканский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Ашраф Хакими продолжит карьеру в итальянском "Интере". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Подробности сделки не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего марокканца оценивается в €54 млн. Хакими является воспитанником мадридского "Реала".

В составе главной команды мадридцев Хакими провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. С лета 2018 года марокканец находился в аренде в дортмундской "Боруссии", за которую в общей сложности провел 73 игры. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей за германский клуб в разных турнирах, забил девять мячей и сделал девять голевых передач.

В составе сборной Марокко он сыграл в 28 матчах, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи.