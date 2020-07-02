Кашшаи: арбитр верно удалил футболиста "Спартака" Зобнина в матче с ЦСКА

Во вторник ЦСКА на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:0. На 77-й минуте встречи Зобнин отмахнулся от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который не владел мячом. Еськов показал игроку красно-белых желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил Зобнина.

"Это очевидная красная карточка. К сожалению, судья не был готов сразу принять правильное решение, но я рад, что VAR проверил этот эпизод и вмешался. На мой взгляд, это стопроцентное удаление. Хорошо, что такое агрессивное поведение было наказано", - подчеркнул Кашшаи.

"У нас не было нужного угла съемки с камеры, но с имеющегося ракурса отчетливо видно движение рукой, так что это очевидное намерение использовать ее, - сказал руководитель департамента судейства РФС. - Думаю, если спросить 100 арбитров, все они скажут, что это красная карточка, а если спросить футболистов, 90% скажут, что таким фолам не место на футбольном поле. Если проследить за реакцией игрока, то он не протестовал, знал, что сделал. Если бы его несправедливо удалили, я почти уверен, что он бы выражал недовольство, но его реакция была естественной, потому что он знал, что сделал".

Во втором тайме матча 25-го тура между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" (1:1) вратарь самарской команды Евгений Фролов поймал мяч у линии штрафной площади. Арбитры не усмотрели нарушения правил.

"Мы анализировали повторы и похоже, что вратарь сыграл руками за пределами штрафной. Должен был быть назначен штрафной, но это не желтая или красная карточка. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидели этого", - отметил Кашшаи.