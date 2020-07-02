Кашшаи: ключевые решения судей в матчах "Спартака" после возобновления РПЛ были верными

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Судьи правильно приняли все ключевые решения в трех матчах с участием московского "Спартака" после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

В матче 23-го тура между "Арсеналом" и "Спартаком" (3:2 в пользу "Спартака") в ворота красно-белых был назначен пенальти. В игре 24-го тура с "Уфой" (0:0) арбитры не засчитали два гола нападающего столичной команды Александра Соболева, а в матче с ЦСКА (0:2) с поля был удален Роман Зобнин. Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью газете "Спорт-Экспресс" после матча с "Уфой" заявил, что недоволен работой арбитров и VAR.

"По матчу "Арсенал" - "Спартак" ключевым было вмешательство VAR, был правильно назначен пенальти, по матчу "Спартак" - "Уфа" также вмешался VAR, и было принято правильное решение. В матче ЦСКА - "Спартак" не увидел ошибок. Не вижу проблем в матчах "Спартака" с точки зрения судей. Могу понять его недовольство некоторыми решениями, но, думаю, если он проанализирует ролики, то поймет, что судьи принимали правильные решения", - пояснил Кашшаи.

"Я видел все матчи и анализировал клипы со всех матчей, были некоторые ошибки. Мы отсмотрели около 15 клипов после каждого матча. Где-то была неправильно показанная желтая карточка или не показанная желтая карточка. Ключевые решения были приняты правильно", - добавил он.

В 26-м туре "Спартак" в субботу примет "Тамбов". Матч пройдет без использования VAR.