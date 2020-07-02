Глава РУСАДА Ганус считает, что ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

Новые санкции к ВФЛА могут быть применены за невыплату штрафа в размере $5 млн, который был наложен за попытку прошлого руководства национальной федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным выгородить с помощью поддельных документов обвиняемого в нарушении антидопинговых правил серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко. Штраф должен был быть оплачен до 1 июля включительно, ВФЛА необходимую сумму собрать не сумела.

"Это прецедент, и я уверен, что World Athletics расценивает его как вызов, и они его приняли, - сказал Ганус. - World Athletics сейчас думает о том, что будет, если таким же образом себя поведет другая легкоатлетическая федерация. Если сейчас на этот прецедент должным образом не отреагировать, внутри ассоциации начнется разброд и шатания. Поэтому они в своем решении будут предельно жестки, и эти решения будут показательны для всего мира".

"Работа по предоставлению российским легкоатлетам нейтрального статуса уже остановлена. Дальше состоится заседание совета, и есть большая вероятность, что на нем будет принято решение о полном исключении ВФЛА из World Athletics. Вхождение же обратно обойдется еще дороже, зачем это надо? Чей сценарий мы исполняем? Очевидно, что нам он невыгоден", - добавил он.

В конце февраля новым президентом ВФЛА был избран бизнесмен Евгений Юрченко, именно он должен был продолжить работу по восстановлению членства федерации в World Athletics, которое было приостановлено в 2015 году на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике. Глава РУСАДА считает, что для поиска средств на выплату штрафа необходимо было создать специальный фонд. "Контролировать его мог бы независимый наблюдательный совет, наполнять его могли бы частные пожертвования, компании и крупные корпорации", - заметил Ганус.

"Не перечислив сейчас $5 миллионов, ВФЛА дала повод взыскать еще $5 млн, которые были наложены условно, - сказал Ганус. - У меня есть ощущение, что мы исполняем чей-то ложный сценарий, но он не в интересах нашей страны и нашего спорта. Все это похоже на странную шахматную партию. Я люблю шахматы, всегда стараюсь моделировать ситуацию, и эта игра не в нашу пользу".