Непомнящий уступил Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 2 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в третьем матче полуфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

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Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. После двух матчей счет в противостоянии Непомнящий - Гири был равный. В четверг шахматисты в первых двух партиях обменялись победами, играя белыми фигурами. После этого было зафиксировано две ничьи. Судьба матча решилась на тай-брейке, первая партия закончилась вничью, во второй представитель Нидерландов одержал победу.

В финале Гири сыграет с Карлсеном, который в полуфинале оказался сильнее китайца Дин Лижэня. Финал состоится 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.