"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 2 июля. "Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Тоттенхэм" со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей мячи забили Сандер Берге (31-я минута), Лис Муссе (69) и Оливер Макберни (84). У проигравших отличился Гарри Кейн (90).
22-летний Берге забил первый мяч за "Шеффилд" после первого удара в створ ворот за восемь проведенных в составе команды матчей в чемпионате.
"Шеффилд Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед, клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 47 очков. "Тоттенхэм" впервые проиграл за последние четыре матча, команда располагается на девятой строчке, имея в активе 45 очков.
В следующем туре "Шеффилд Юнайтед" 5 июля на выезде сыграет с "Бёрнли", подопечные Жозе Моуринью днем позднее примут "Эвертон".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|31
|20
|3
|8
|77-33
|63
|3
|Лестер
|32
|16
|7
|9
|60-31
|55
|4
|Челси
|32
|16
|6
|10
|57-44
|54
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|14
|10
|8
|51-31
|52
|6
|Вулверхэмптон
|32
|13
|13
|6
|45-34
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|32
|12
|11
|9
|33-32
|47
|8
|Арсенал
|32
|11
|13
|8
|47-41
|46
|9
|Тоттенхэм
|32
|12
|9
|11
|51-44
|45
|10
|Бёрнли
|32
|13
|6
|13
|36-45
|45
|11
|Эвертон
|32
|12
|8
|12
|40-47
|44
|12
|Кристал Пэлас
|32
|11
|9
|12
|28-37
|42
|13
|Ньюкасл
|32
|11
|9
|12
|33-43
|42
|14
|Саутгемптон
|32
|12
|4
|16
|41-55
|40
|15
|Брайтон
|32
|7
|12
|13
|34-44
|33
|16
|Вест Хэм
|32
|8
|6
|18
|38-56
|30
|17
|Уотфорд
|32
|6
|10
|16
|29-49
|28
|18
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|19
|Борнмут
|32
|7
|6
|19
|30-54
|27
|20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|25-60
|21