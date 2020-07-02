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Футбол в Англии

"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 2 июля. "Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Тоттенхэм" со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей мячи забили Сандер Берге (31-я минута), Лис Муссе (69) и Оливер Макберни (84). У проигравших отличился Гарри Кейн (90).

22-летний Берге забил первый мяч за "Шеффилд" после первого удара в створ ворот за восемь проведенных в составе команды матчей в чемпионате.

"Шеффилд Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед, клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 47 очков. "Тоттенхэм" впервые проиграл за последние четыре матча, команда располагается на девятой строчке, имея в активе 45 очков.

В следующем туре "Шеффилд Юнайтед" 5 июля на выезде сыграет с "Бёрнли", подопечные Жозе Моуринью днем позднее примут "Эвертон".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити31203877-3363
3Лестер32167960-3155
4Челси321661057-4454
5Манчестер Юнайтед321410851-3152
6Вулверхэмптон321313645-3452
7Шеффилд Юнайтед321211933-3247
8Арсенал321113847-4146
9Тоттенхэм321291151-4445
10Бёрнли321361336-4545
11Эвертон321281240-4744
12Кристал Пэлас321191228-3742
13Ньюкасл321191233-4342
14Саутгемптон321241641-5540
15Брайтон327121334-4433
16Вест Хэм32861838-5630
17Уотфорд326101629-4928
18Астон Вилла32761936-6027
19Борнмут32761930-5427
20Норвич32562125-6021

 

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