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Футбол в Италии

"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв "Наполи"

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Аталанты" EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Футболисты "Аталанты"
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 2 июля. "Аталанта" на своем поле переиграла "Наполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.

"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре "Аталанта" 5 июля на выезде сыграет с "Кальяри", "Наполи" в этот же день примет "Рому".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус29233359-2572
2Лацио29215366-2868
3Интер29197362-2964
4Аталанта29186582-3960
5Рома28146853-3348
6Наполи291361046-3945
7Милан291271036-3743
8Верона29119937-3442
9Кальяри291091048-4539
10Парма291161240-3839
11Болонья291081141-4638
12Сассуоло291071251-5037
13Фиорентина297101235-4231
14Торино29941633-5231
15Сампдория29851633-5129
16Удинезе28771423-4128
17Дженоа29681535-5626
18Лечче29671636-6625
19СПАЛ28542023-5019
20Брешия29461925-5818

 

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