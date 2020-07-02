"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв "Наполи"

ТАСС, 2 июля. "Аталанта" на своем поле переиграла "Наполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.
"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре "Аталанта" 5 июля на выезде сыграет с "Кальяри", "Наполи" в этот же день примет "Рому".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|29
|23
|3
|3
|59-25
|72
|2
|Лацио
|29
|21
|5
|3
|66-28
|68
|3
|Интер
|29
|19
|7
|3
|62-29
|64
|4
|Аталанта
|29
|18
|6
|5
|82-39
|60
|5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53-33
|48
|6
|Наполи
|29
|13
|6
|10
|46-39
|45
|7
|Милан
|29
|12
|7
|10
|36-37
|43
|8
|Верона
|29
|11
|9
|9
|37-34
|42
|9
|Кальяри
|29
|10
|9
|10
|48-45
|39
|10
|Парма
|29
|11
|6
|12
|40-38
|39
|11
|Болонья
|29
|10
|8
|11
|41-46
|38
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|51-50
|37
|13
|Фиорентина
|29
|7
|10
|12
|35-42
|31
|14
|Торино
|29
|9
|4
|16
|33-52
|31
|15
|Сампдория
|29
|8
|5
|16
|33-51
|29
|16
|Удинезе
|28
|7
|7
|14
|23-41
|28
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|29
|6
|7
|16
|36-66
|25
|19
|СПАЛ
|28
|5
|4
|20
|23-50
|19
|20
|Брешия
|29
|4
|6
|19
|25-58
|18