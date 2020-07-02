WADA опубликовало стратегический план борьбы с допингом на ближайшие пять лет

ТАСС, 2 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало стратегический план работы на 2020-2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

План был согласован исполкомом WADA 15 мая, а затем единогласно утвержден советом учредителей агентства.

"WADA сейчас находится в совершенно ином месте, чем несколько лет назад, благодаря реформе управления, которую инициировало агентство, - сказал глава WADA Витольд Банька. - Несмотря на то, что все заинтересованные стороны признают достижения агентства, все согласны с тем, что WADA должно идти дальше, чтобы объединить усилия для защиты спортсменов и целостности спорта во всем мире".

"Стратегические приоритеты, изложенные в плане, были определены спортсменами и будут определять путь, который WADA пройдет в течение следующих пяти лет. Каждый день агентство будет сотрудничать со спортсменами и партнерами по всему миру в целях укрепления Всемирной антидопинговой программы. Я очень привержен этому плану, уверен, что благодаря единству и сотрудничеству заинтересованных сторон мы добьемся успеха", - добавил он.

В плане WADA значатся шесть приоритетов: подавать пример по решению проблем; расширение охвата воздействия антидопинговых программ за счет наращивания потенциала и обмена знаниями между антидопинговыми организациями; привлечение спортсменов к разработкам антидопинговой политики; взаимодействие и сотрудничество со всеми, кто занимается антидопинговой работой; повышение осведомленности; улучшение качества работы и оптимизация экономической эффективности.