Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии

ТАСС, 3 июля. Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками. Старт сезона был отложен почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.
По традиции последних лет главным фаворитом в борьбе за титул будет шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В этом году пилот "Мерседеса" имеет шанс догнать рекордсмена по количеству титулов немца Михаэля Шумахера, а также побить его рекорд по победам в гонках (на данный момент 84 против 91). Главными конкурентами Хэмилтона в сезоне станут его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, пилоты "Феррари" монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. В прошлом сезоне он впервые в карьере занял третье место по итогам личного зачета чемпионата.
В Кубке конструкторов существенную конкуренцию "Мерседесу" едва ли кто-то сможет навязать. Это будет возможно только при условии отсутствия технических и тактических ошибок "Феррари", которые регулярно случались в итальянской команде на протяжении последних лет, а также если напарник Ферстаппена по "Ред Булл" тайский гонщик Александер Албон сможет регулярно бороться за победы и подиумы на этапах.
Для российского пилота команды "Альфа Таури" (прежнее название "Торо Россо") Даниила Квята предстоящий сезон в "Формуле-1" станет шестым в карьере. Прошлый он завершил на 13-й позиции, набрав 37 очков, при этом он один раз поднялся на подиум - россиянин занял третье место на Гран-при Германии. За все время выступления в "Формуле-1" Квят трижды финишировал в тройке лучших по итогам гонки.
"Альфа Таури", несмотря на смену названия, остается дочерней командой "Ред Булл". Это значит, что для Квята важно будет произвести впечатление на руководство главной команды и доказать, что он вновь достоин стать боевым пилотом австрийского коллектива (россиянин был гонщиком "Ред Булл" в 2015-2016 годах). Руководство "Ред Булл" не раз меняло пилотов по ходу предыдущих сезонов, поэтому вероятность того, что Квят сменит болид "Альфа Таури" на "Ред Булл" остается достаточно высокой.
Изменения в календаре
Изначально в сезоне 2020 года значились рекордные 22 этапа, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы организаторов чемпионата мира. Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок.
На данный момент подтверждено проведение первых восьми этапов. Сезон откроется двумя Гран-при на трассе в Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут гонки на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее, Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.
Во время вынужденной паузы большинство пилотов "Формулы-1" участвовали в различных виртуальных гонках. Победителем турнира, организованном руководством "королевских гонок", стал гонщик "Уильямса" Джордж Расселл, который одержал четыре победы в восьми виртуальных Гран-при. Свободное время позволило пилотам "Формулы-1" выйти на старт гонок в виртуальных чемпионатах, в которых в реальности им было сложно принять участие: Леклер выступал в "24 часах Ле-Мана" и мировом ралли-кроссе, гонщик "Макларена" Ландо Норрис сражался на североамериканских овалах в виртуальной версии IndyCar. Хэмилтон же большую часть перерыва посвятил борьбе с расизмом, активно поддерживая движение Black Lives Matter как постами в соцсетях, так и личным участием в митингах. "Мерседес" также не остался в стороне от проблемы и сменил цвета болидов и комбинезонов своих гонщиков в стартующем сезоне на черный.
Кроме того, во время паузы произошли некоторые перестановки в составах команд, которые вступят в силу в следующем году. Феттель покинет "Феррари" в конце года, где он будет выступать в сезоне-2021, пока неизвестно. На место четырехкратного чемпиона мира в "Феррари" придет испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена". В свою очередь, его место в британской команде займет австралиец Даниэль Риккьярдо, который на данный момент является пилотом "Рено".
О Гран-при Австрии
Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании Red Bull GmbH Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.
Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и дважды Ферстаппен (2018, 2019). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).
Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).