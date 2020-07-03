Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии

ТАСС, 3 июля. Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками. Старт сезона был отложен почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. По традиции последних лет главным фаворитом в борьбе за титул будет шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В этом году пилот "Мерседеса" имеет шанс догнать рекордсмена по количеству титулов немца Михаэля Шумахера, а также побить его рекорд по победам в гонках (на данный момент 84 против 91). Главными конкурентами Хэмилтона в сезоне станут его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, пилоты "Феррари" монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. В прошлом сезоне он впервые в карьере занял третье место по итогам личного зачета чемпионата.

В Кубке конструкторов существенную конкуренцию "Мерседесу" едва ли кто-то сможет навязать. Это будет возможно только при условии отсутствия технических и тактических ошибок "Феррари", которые регулярно случались в итальянской команде на протяжении последних лет, а также если напарник Ферстаппена по "Ред Булл" тайский гонщик Александер Албон сможет регулярно бороться за победы и подиумы на этапах. Для российского пилота команды "Альфа Таури" (прежнее название "Торо Россо") Даниила Квята предстоящий сезон в "Формуле-1" станет шестым в карьере. Прошлый он завершил на 13-й позиции, набрав 37 очков, при этом он один раз поднялся на подиум - россиянин занял третье место на Гран-при Германии. За все время выступления в "Формуле-1" Квят трижды финишировал в тройке лучших по итогам гонки. "Альфа Таури", несмотря на смену названия, остается дочерней командой "Ред Булл". Это значит, что для Квята важно будет произвести впечатление на руководство главной команды и доказать, что он вновь достоин стать боевым пилотом австрийского коллектива (россиянин был гонщиком "Ред Булл" в 2015-2016 годах). Руководство "Ред Булл" не раз меняло пилотов по ходу предыдущих сезонов, поэтому вероятность того, что Квят сменит болид "Альфа Таури" на "Ред Булл" остается достаточно высокой. Изменения в календаре Изначально в сезоне 2020 года значились рекордные 22 этапа, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы организаторов чемпионата мира. Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок. На данный момент подтверждено проведение первых восьми этапов. Сезон откроется двумя Гран-при на трассе в Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут гонки на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее, Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.