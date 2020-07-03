"Реал" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 3 июля. Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Серхио Рамос. Защитник отличился с пенальти на 79-й минуте.
"Реал" одержал шестую победу подряд в национальном первенстве и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб набрал 74 очка и опережает идущую второй "Барселону" на четыре очка. "Хетафе" располагается на шестом месте, имея в активе 52 очка.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 5 июля на выезде сыграют с "Атлетиком". "Хетафе" в этот же день в гостях встретится с "Осасуной".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|33
|22
|8
|3
|61-21
|74
|2
|Барселона
|33
|21
|7
|5
|74-35
|70
|3
|Атлетико
|33
|15
|14
|4
|43-25
|59
|4
|Севилья
|33
|15
|12
|6
|48-33
|57
|5
|Хетафе
|33
|14
|10
|9
|42-31
|52
|6
|Вильярреал
|32
|15
|6
|11
|51-40
|51
|7
|Реал Сосьедад
|32
|14
|5
|13
|48-41
|47
|8
|Валенсия
|32
|12
|10
|10
|41-46
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|11
|12
|9
|36-28
|45
|10
|Гранада
|32
|12
|7
|13
|38-38
|43
|11
|Осасуна
|32
|10
|11
|11
|38-47
|41
|12
|Леванте
|32
|12
|5
|15
|41-46
|41
|13
|Бетис
|32
|9
|10
|13
|43-52
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|32-48
|35
|15
|Эйбар
|32
|9
|8
|15
|34-48
|35
|16
|Вальядолид
|32
|7
|14
|11
|27-37
|35
|17
|Сельта
|33
|7
|13
|13
|32-42
|34
|18
|Мальорка
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|19
|Леганес
|33
|5
|10
|18
|24-49
|25
|20
|Эспаньол
|32
|5
|9
|18
|26-51
|24