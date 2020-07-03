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Футбол в Испании

"Реал" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Марко Асенсио EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Марко Асенсио
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 3 июля. Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Серхио Рамос. Защитник отличился с пенальти на 79-й минуте.

"Реал" одержал шестую победу подряд в национальном первенстве и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб набрал 74 очка и опережает идущую второй "Барселону" на четыре очка. "Хетафе" располагается на шестом месте, имея в активе 52 очка.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 5 июля на выезде сыграют с "Атлетиком". "Хетафе" в этот же день в гостях встретится с "Осасуной".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид33228361-2174
2Барселона33217574-3570
3Атлетико331514443-2559
4Севилья331512648-3357
5Хетафе331410942-3152
6Вильярреал321561151-4051
7Реал Сосьедад321451348-4147
8Валенсия3212101041-4646
9Атлетик Бильбао321112936-2845
10Гранада321271338-3843
11Осасуна3210111138-4741
12Леванте321251541-4641
13Бетис329101343-5237
14Алавес32981532-4835
15Эйбар32981534-4835
16Вальядолид327141127-3735
17Сельта337131332-4234
18Мальорка33852035-5629
19Леганес335101824-4925
20Эспаньол32591826-5124

 

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