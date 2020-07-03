СМИ: случай заражения коронавирусом выявлен в клубе НБА "Лос-Анджелес Клипперс"

ТАСС, 3 июля. Тест на коронавирус одного из представителей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, клуб закрыл свой тренировочный центр после подтверждения положительного результата на коронавирус. Руководство "Клипперс" рассчитывает возобновить подготовку к возобновлению сезона до 8 июля. В этот день команда должна отправиться в Орландо.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

Тестирование на коронавирус проводится на регулярной основе. Всего с начала централизованной проверки выявлено 25 случаев инфицирования среди баскетболистов. Ранее свои тренировочные центры по аналогичной причине закрыли "Денвер" и "Бруклин".

Руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.