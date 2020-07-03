Порье считает, что победа Гэтжи над Нурмагомедовым позволит ему получить титульный бой

ТАСС, 3 июля. Американец Дастин Порье считает, что победа его соотечественника Джастина Гэтжи над россиянином Хабибом Нурмагомедовым позволит ему рассчитывать на возможность провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Комментарий спортсмена приводит телеканал ESPN.

Порье 28 июня одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе. Боец выиграл по итогам пяти раундов единогласным решением судей. Осенью текущего года действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке против Гэтжи. Официальную дату боя организация пока не объявляла.

"Думаю, что для меня будет проще получить титульный бой, если Джастин [Гэтжи] победит Хабиба [Нурмагомедова]. В этом случае гарантированно буду биться с ним за пояс. Я стал последним, кто его избил. Знаю, что он тоже хочет этот поединок", - сказал Порье.

Нурмагомедов провел свой последний бой 7 сентября 2019 года именно против Порье, победив удушающим приемом. "Если Джастину удастся выстоять и избежать сближения с сеткой, то он способен победить, у него есть навыки борьбы, которые помогут ему в центре октагона. Джастину нужно выбрать именно эту стратегию, добавив к ней мощные удары. Если же Хабиб реализует свой план, то его соперника будут ждать большие проблемы", - отметил спортсмен.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 31-летнего Порье 26 побед (19 досрочно) и 6 поражений. 31-летний Гэтжи за время своей карьеры провел 24 поединка, проиграв дважды.