"Мог остановить любого". Ко дню рождения трехкратного чемпиона ОИ по хоккею Кузькина

Виктор Кузькин является одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов в истории мирового хоккея наряду с Владиславом Третьяком, Виталием Давыдовым, Александром Рагулиным, Анатолием Фирсовым и Андреем Хомутовым. Защитник, проведший всю профессиональную карьеру (1958−1976) в московском ЦСКА, побеждал вместе со сборной СССР на Играх 1964, 1968 и 1972 годов. В составе армейского клуба Кузькин завоевал 13 титулов чемпиона СССР и является рекордсменом по этому показателю наряду с Третьяком. Начинался путь к вершинам одного из лучших защитников в истории советского и мирового хоккея непросто. Кузькин рос без отца, погибшего на фронте. Его мать работала санитаркой в Боткинской больнице, рядом с которой жила семья, на протяжении 40 лет. Зимой футбольную площадку, расположенную у госпиталя, заливали водой, поэтому у местных ребят была возможность играть в хоккей с мячом.

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Первой профессиональной площадкой для Кузькина стал знаменитый стадион Юных пионеров. Довольно скоро молодой и перспективный хоккеист начал посещать спортивную школу ЦСК МО (название ЦСКА до 1959 года) и даже был зачислен в юношескую команду клуба, откуда спустя некоторое время перешел в главную команду. Путевку в профессиональный хоккей Кузькину дали два знаменитых тренера — чемпион мира и Европы 1954 года Александр Виноградов и Борис Афанасьев. В юношеских командах худощавый на тот момент парень играл на позиции нападающего, но в молодежку ЦСКА пришел уже защитником. В основную команду ЦСКА тренер Анатолий Тарасов взял Кузькина не сразу. Когда его порекомендовали для включения в состав главной армейской команды, Тарасов заметил, что молодой игрок с тонкими ногами не сможет выдержать силовой борьбы, что было необходимо для защитника. В молодежной команде он стал настоящим лидером, а в 1960-м одержал свою первую серьезную победу — его команда выиграла первенство страны среди молодежи. На защитника вновь обратили внимание в главной команде. Сначала Тарасов его использовал в тренировочных матчах, но уже через год Кузькин стал игроком основного состава. Без лишних движений В сборной СССР Кузькин дебютировал в декабре 1962 года. Большую часть карьеры в национальной команде играл в паре с защитником "Динамо" Виталием Давыдовым. В составе национальной команды на чемпионатах мира и Олимпиадах защитник ЦСКА провел 70 матчей и забросил 12 шайб.

"На льду Виктора отличали скорость и отменное катание, обыграть его было очень сложно. А когда он выходил в паре с таким же аккуратным игроком Давыдовым, то у соперников пройти к нашим воротам шансов и вовсе не оставалось. Кузькин никогда не рисковал, не совершал лишних движений, это стало и его жизненным кредо. Ему не нужно было включать силовую борьбу, хотя он легко мог это сделать. Виктор мог остановить любого благодаря катанию", — сказал ТАСС капитан сборной СССР тех времен Борис Майоров. "Они в паре с Давыдовым обеспечивали нам, молодым, тыл. Когда наша тройка (Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов) пришла в сборную, Тарасов поставил к нам именно Кузькина и Давыдова — самых надежных защитников. Они терпеливо подчищали наши огрехи", — рассказал ТАСС партнер Кузькина по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов. Хоккеисты ЦСКА, едва ли не в полном составе входившие в сборную СССР, не только уважали Кузькина, но и доверяли ему, делились планами, наблюдениями. Поэтому игроки не раз единогласно избирали его капитаном и ЦСКА, и сборной СССР. Кузькин являлся одним из самых корректных защитников мира. Он говорил, что грубость в хоккее всегда идет от недостатка умения.

"Я отдал Кузькину букву "К" на свитере всего на один сезон. В 1966 году на чемпионате мира в Любляне меня разжаловали из капитанов. В первенстве Москвы по футболу я был удален с поля. Меня объявили хулиганом, а хулиган не может быть капитаном сборной СССР", — рассказал Майоров. Кузькин выступал за сборную СССР до 1973 года и принял участие в Суперсерии 1972 года. Тогда в состав команды не попал Давыдов. Кузькин провел семь из восьми матчей и отметился одной результативной передачей. Лишение звания капитана и ЗМС (Заслуженный мастер спорта) Неприятный инцидент произошел с игроком в ноябре 1966 года. На тот момент олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира вместе со своим партнером по команде Евгением Мишаковым после дня рождения одного из друзей вышли на стоянку такси. Водитель автомобиля что-то не поделил с Мишаковым и порвал его пиджак. Конфликт перерос в драку, в которую ввязались еще несколько таксистов.

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Один из участников драки отобрал у таксиста монтировку и ударил ею по голове одного из водителей. Как только появилась милиция, стоянка опустела, а все, кто находился поблизости, были арестованы. В том числе и Кузькин. Когда всех задержанных привели в отделение милиции, травмированного таксиста попросили указать на того, кто его ударил. Тот заявил, что в лицо человека не запомнил, но ударивший его был небольшого роста. Самым низким из всех задержанных был Кузькин, и его обвинили в нанесении телесных повреждений водителю. Когда бумага из милиции пришла в ЦСКА, Кузькина было решено наказать по самой полной программе. Тарасов, который отличался крутым нравом, поставил вопрос ребром и хотел выгнать защитника из хоккея. Однако вскоре выяснилось, что таксист пострадал от руки своего коллеги. Начатое уголовное дело быстро закрыли. Тем более что у потерпевшего претензий к хоккеистам не было.

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Инцидент с Кузькиным и Мишаковым разбирала спортивно-техническая комиссия Федерации хоккея СССР. Ее глава Иван Крючков позднее признался, что на него давили, рекомендуя наказать чемпионов построже. Приговор комиссии оказался суров: дисквалификация на год и лишение звания заслуженного мастера спорта. К тому же Кузькин получил по партийной линии строгий выговор с занесением в учетную карточку. Играть ему разрешили только за клубную команду ЦСКА в чемпионате Москвы. За спортсмена заступился председатель Совета Союза спортивных обществ и организаций РСФСР и председатель президиума Федерации хоккея СССР Валентин Алехин. Именно он настоял на том, чтобы хоккеисту дали шанс реабилитироваться и включили его в состав сборной страны, отправляющейся на чемпионат мира в Вену. "Прошло три месяца. Я уже стал собираться в Чебаркуль, как вдруг меня вызвал Валентин Алехин. Он с порога велел мне начать готовиться к чемпионату мира и Европы", — рассказывал Кузькин. В Вене сборная СССР одержала победы во всех матчах, оформив пятое подряд чемпионство. Всем игрокам присвоили звание заслуженного мастера спорта, в том числе опальному Кузькину. Сам защитник забросил на том турнире две шайбы. Помощник Тихонова Кузькин закончил карьеру игрока в 36 лет и сразу перешел на тренерскую работу в родном клубе, став помощником старшего тренера клуба Константина Локтева. Через два года на тренерском мостике Локтева сменил Виктор Тихонов, решивший оставить Кузькина на прежней должности. В течение 12 лет прославленный хоккеист был одним из тренеров ЦСКА, а в 1988 году решил поработать в Японии.

Описание Борис Михайлов, Виктор Тихонов и Виктор Кузькин, 1987 год © Игорь Уткин/ТАСС