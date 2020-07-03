СМИ: "Барселона" договорилась с Хави о его назначении главным тренером команды

ТАСС, 3 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения с Хави, который на данный момент возглавляет "Аль-Садд" из Катара, о его назначении на должность главного тренера каталонской команды. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Отмечается, что 40-летний Хави может возглавить "Барселону" по окончании текущего сезона. Сезон-2019/19 в качестве главного тренера "Барселоны" завершит либо Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года, либо Гарсия Пимьента, если будет принято решение об увольнении Сетьена.

В качестве игрока Хави в составе "Барселоны" четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании, трижды - Кубка Испании. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве, набрав 70 очков после 33 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского "Реала" на четыре очка. В Лиге чемпионов, приостановленной из-за пандемии коронавируса, "Барселона" успела провести первый матч 1/8 финала против "Наполи", встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью - 1:1.