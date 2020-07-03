"Бавария" объявила о переходе футболиста "Манчестер Сити" Сане

ТАСС, 3 июля. Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с полузащитником Лероем Сане. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года. Сане присоединится к команде на следующей неделе.

"Мы рады приветствовать Лероя Сане в "Баварии", - сказал генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге. - Он отличный игрок, который доказывал это в последние годы, особенно своей игрой в сборной [Германии]".

"Бавария" - очень большой клуб и имеет большие цели, которые меня устраивают, - отметил Сане. - Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде. Я знаком с [главным тренером "Баварии"] Хансом-Дитером Фликом по работе в молодежной сборной, у нас там были отличные отношения. Я хочу выиграть как можно больше титулов с "Баварией", особенно я хочу победить в Лиге чемпионов".

До перехода в "Баварию" Сане с 2016 года выступал за английский "Манчестер Сити", в составе которого стал двукратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, по два раза выиграл Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, однако большую часть текущего сезона он пропустил из-за травмы. В чемпионате Германии он выступал за "Шальке". В составе сборной Германии Сане провел 21 матч, забил пять голов.