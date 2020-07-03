ФК "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ на 19 июля

ТАСС, 3 июля. Футбольный клуб "Оренбург" направил письмо в адрес казанского "Рубина" с просьбой перенести матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на резервную дату 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".
Встреча "Рубин" - "Оренбург" запланирована на 5 июля.
ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» - «Оренбург» на резервную дату 19 июля.— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 3, 2020
Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно. pic.twitter.com/wkbdWkJt2k