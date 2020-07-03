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Футбол в России

ФК "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ на 19 июля

Встреча запланирована на 5 июля

ТАСС, 3 июля. Футбольный клуб "Оренбург" направил письмо в адрес казанского "Рубина" с просьбой перенести матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на резервную дату 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".

Встреча "Рубин" - "Оренбург" запланирована на 5 июля.

 

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