ФК "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ на 19 июля

ТАСС, 3 июля. Футбольный клуб "Оренбург" направил письмо в адрес казанского "Рубина" с просьбой перенести матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на резервную дату 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".

Встреча "Рубин" - "Оренбург" запланирована на 5 июля.