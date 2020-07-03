Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве под контролем Буяновой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА под контролем заслуженного тренера России Елены Буяновой. Об этом Буянова сообщила ТАСС.
30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.
"Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем. Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается", - сказала Буянова.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе 20-летней фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства. Тренером спортсменки является канадский специалист Брайан Орсер.