Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве под контролем Буяновой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА под контролем заслуженного тренера России Елены Буяновой. Об этом Буянова сообщила ТАСС.

30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.