Спонсоры клуба NFL "Вашингтон Редскинз" просят его сменить название из-за расизма

"Мы передали в клуб нашу просьбу о смене названия", - приводит телекомпания заявление фирмы, которая уже более 20 лет сотрудничает с "Вашингтоном". В 1999 году FedEx выкупила название стадиона команды, расположенного в округе Принс-Джорджес (штат Мэриленд) примерно в 15 км от американской столицы. Исполнительной директор FedEx Фредерик Смит также владеет частью акций клуба. "Редскинз" означает "краснокожие", а эмблемой команды является изображение индейца.

ТАСС, 3 июля. Почтовая компания FedEx ("Федэкс"), которая является спонсором команды по американскому футболу "Вашингтон Редскинз", просит клуб сменить название, поскольку оно оскорбляет коренные народы страны. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBN .

Ранее на текущей неделе с просьбой сменить название выступили и другие спонсоры команды, в частности, один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo ("Пепсико").

Несколько лет назад в США уже обсуждался вопрос этической стороны названия спортивных команд, которые связаны с коренным населением страны. Тогда владелец "Вашингтон Редскинз" Дэниел Снайдер отказывался идти на такой шаг. Однако на прошлой неделе клуб под давлением общественности убрал имя основателя команды Джорджа Престона Маршалла из списка выдающихся людей в истории "Вашингтона", поскольку он отказывался подписывать темнокожих футболистов до 1962 года. Вместо него в этот список был включен первый футболист-афроамериканец в истории клуба Роберт Митчелл.

"Вашингтон" выступает в Национальной футбольной лиге (NFL). Клуб дважды побеждал в регулярном чемпионате (1937, 1942), а также трижды выигрывал Супербоул - финальный матч плей-офф NFL (1982, 1987, 1991).

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране, а также очередную волну борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого.