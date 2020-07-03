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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Попов подал иск к ВФЛА в Хамовнический суд Москвы на лишение лицензии

Президиум ВФЛА 6 марта принял решение, руководствуясь положением о лицензировании тренеров, отозвать тренерские лицензии у трех специалистов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сергей Попов подал иск в Хамовнический суд Москвы к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая приняла решение лишить его на пять лет тренерской лицензии за работу с ранее дисквалифицированными спортсменами. Об этом Попов сообщил ТАСС.

Президиум ВФЛА 6 марта принял решение, руководствуясь положением о лицензировании тренеров, отозвать тренерские лицензии у трех специалистов. В числе специалистов, подвернутым тогда санкциям, оказался пермский тренер по бегу Попов, который работал в свое время с ранее дисквалифицированными Татьяной Фировой, Екатериной Шарминой и Андреем Белоконем. Согласно положению, пятилетнее лишение должно последовать в том случае, если более одного воспитанника у того или иного тренера в течение двухлетнего периода были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

"Я подал апелляцию в Хамовнический суд на решение ВФЛА лишить меня тренерской лицензии, так как считаю его несправедливым", - заметил Попов.

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря Всероссийской федерации легкой атлетики.

В Хамовническом суде в настоящее время рассматриваются апелляции двух специалистов, ранее лишенных ВФЛА тренерских лицензий. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина должны состояться 20 июля.

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