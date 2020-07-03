Слушания в CAS по иску легкоатлетов Тухтаевой и Образцова к ВФЛА пройдут 6 июля

ТАСС, 3 июля. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску российских легкоатлетов Нигины Тухтаевой и Игоря Образцова к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщил в своем телеграм-канале представитель спортсменов Сергей Лисин, причиной иска стали антидопинговые критерии для членов сборных команд России и их тренеров, выработанные ВФЛА и представленные 5 апреля 2020 года.

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года (за исключением тех, кто отбывает пожизненную дисквалификацию). В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Тухтаева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года в октябре 2019 года, Образцов - на один год в декабре 2019 года.