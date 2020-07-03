Логинов поделился ожиданиями от внеочередных выборов руководства Союза биатлонистов России

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира Александр Логинов надеется, что внеочередные выборы руководства Союза биатлонистов России (СБР) позволят организации преодолеть управленческий кризис и выстроить четкую систему подготовки спортсменов сборной страны к соревнованиям. Об этом Логинов рассказал ТАСС.

"Скажу с позиции спортсмена, для меня важно, чтобы для всей команды были созданы комфортные условия, чтобы был четкий план подготовки, без срывов сборов. Это очень важно для всех. Надеюсь, что любые перемены пойдут только на пользу. Кризис действительно существует, но надеюсь, что мы его преодолеем и все войдет в нужное русло", - сказал Логинов.

"Я привык к сложностям, и я прекрасно понимаю, что многие организационные моменты зависели не только от президента. Но в любом случае должен быть человек, который выстроит четкую взаимосвязь между всеми ступенями - от президента до спортсменов. Вне зависимости от того, кто будет президентом, главное, чтобы это пошло на пользу", - подчеркнул он.

Внеочередная выборная конференция была созвана по инициативе большинства членов правления СБР на фоне разногласий с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной страны на предстоящий сезон. Конфликтная ситуация усугубила управленческий кризис в СБР, который тянется уже несколько месяцев и привел к многомиллионным долгам национальной федерации.

"Главное, чтобы команда, которая придет после выборов, работала только на результат, на благо биатлона. А мы в этом, естественно, их поддержим", - подчеркнул Логинов.