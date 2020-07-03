Исполком Федерации гандбола России утвердил состав тренерского совета организации

ТАСС, 3 июля. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил обновленный состав тренерского совета организации. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

"Согласно положению о совете, в него вошли главные тренеры первых и молодежных сборных страны, главные тренеры клубов, занявших 1-4-е места в мужской и женской Суперлиге Париматч, продолжающие работу в России, председатель и два члена исполкома. Таким образом, орган объединит опыт специалистов из пяти стран", - говорится в сообщении.

Председателем совета является Анатолий Драчев. Также в совет вошли Сергей Зиза (секретарь, член исполкома ФГР), Евгений Трефилов (первый вице-президент ФГР, член исполкома ФГР), Велимир Петкович (главный тренер мужской сборной России), Амброс Мартин (главный тренер женской сборной России и клуба "Ростов-Дон"), Валентин Бузмаков (главный тренер мужской молодежной сборной России и клуба "Пермские медведи"), Любовь Сидоричева (главный тренер женской молодежной сборной России и клуба "Динамо-Синара"), Виталий Иванов (главный тренер мужской юношеской сборной России и тренер клуба "Чеховские медведи"), Михаил Измайлов (главный тренер женской юношеской сборной России), Алексей Гумянов (главный тренер женской младшей юношеской сборной России и клуба "Звезда"), Владимир Максимов (главный тренер клуба "Чеховские медведи"), Сергей Кленов (главный тренер клуба "Виктор"), Дмитрий Торгованов (главный тренер клуба "Нева"), Олег Кулешов (главный тренер мужского ЦСКА), Алексей Алексеев (тренер женской сборной России и главный тренер клуба "Лада"), Ян Лесли (главный тренер женского ЦСКА), Влатко Джонович (главный тренер клуба "Астраханочка").

Отмечается, что тренерский совет будет решать вопросы, связанные с работой сборной, в том числе - предлагать исполкому федерации кандидатуры тренеров, анализ планов подготовки, и утверждение расширенных составов команд.

Гандбольные чемпионаты России были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место среди мужских команд занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", среди женских - "Ростов-Дон".