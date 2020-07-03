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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев: проведение в Ярославле сборов трех команд фристайлистов не мешает их подготовке

В Ярославле проходит первый тренировочный сбор у команд по лыжной акробатике, слоупстайлу и биг-эйру, а также у сборной по хафпайпу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Одновременное проведение в Ярославле тренировочных сборов нескольких национальных российских команд в разных дисциплинах фристайла не мешает качественной подготовке спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр" Никита Васильев.

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В Ярославле проходит первый тренировочный сбор у команд по лыжной акробатике, слоупстайлу и биг-эйру, а также у сборной по хафпайпу. В составе команды по слоупстайлу и биг-эйру на сборе тренируются Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Богдан Бут, Анастасия Таталина, Лана Прусакова и Ксения Орлова.

"В среду у нас был день приезда, все прошло по плану. На сборе шестеро наших спортсменов, это основной состав сборной [в этой дисциплине фристайла], и двое тренеров. Также на сборе присутствует доктор, который отвечает не только за нас, но и за другие команды по фристайлу, - сообщил Васильев. - Мы тренируемся в Ярославле одновременно с акробатами, но не вместе, занимаемся в разных секциях, так что не пересекаемся и друг другу не мешаем".

"Здесь очень хорошие условия для батутной, акробатической подготовки. Поэтому сейчас тут тренируются сразу несколько сборных", - добавил Васильев.

Первый тренировочный сбор команды завершится 13 июля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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