Фристайлисты из сборной России по слоупстайлу проведут второй сбор в Новосибирске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фристайлисты из сборной России по слоупстайлу и биг-эйру проведут второй тренировочный сбор в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр" Никита Васильев.

Первый тренировочный сбор национальной команды проходит в Ярославле, он завершится 13 июля.

"После сбора в Ярославле планируем поехать в Новосибирск 25 июля, там пробудем примерно две недели. В Новосибирске есть специальная воздушная подушка [для более безопасной отработки элементов], единственная в России, - пояснил Васильев. - А вот на первом сборе основной для нас станет акробатическая подготовка, потому что физической подготовкой ребята занимались дома. Вот и проверим, насколько хорошо тренировались".

"Во время режима самоизоляции в регионах не работали спортивные объекты, а дома акробатикой спортсмены, конечно, не занимались. Думаю, нам понадобится время, чтобы прийти в форму, но сильно на нас это не отразится", - добавил собеседник ТАСС.