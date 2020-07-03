Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Рыбинске

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская сборная России по биатлону приступила к первому предсезонному тренировочному сбору в Рыбинске Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

В центр лыжного спорта "Демино" основная и резервная команды заехали 2 июля. Перед началом сбора спортсмены и тренерский штаб команды сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

"Вчера команда заехала, сегодня приступила к тренировочным мероприятиям", - сообщили в сборной.

Сбор национальной команды в Рыбинске продлится до 22 июля. Для нового старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского этот тренировочный сбор станет первым после назначения на должность.

Несколько лидеров сборной по уважительной причине пропускают сбор. В числе тех, кто приехал в Рыбинск, чемпион мира Антон Бабиков, призер чемпионата мира Никита Поршнев, неоднократный чемпион России Эдуард Латыпов.