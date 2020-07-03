Хэмилтон показал лучшее время в первой практике стартового этапа сезона "Формулы-1"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем первой практики стартового этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на австрийской трассе в Шпильберге.

Шестикратный чемпион мира проехал лучший круг за 1 минуту 4,816 секунды. Второе время показал напарник Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас (отставание 0,356 секунды), третье - нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+0,602). Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", стал 19-м (+2,127). Его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-й (+1,588).