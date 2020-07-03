Хэмилтон показал лучшее время в первой практике стартового этапа сезона "Формулы-1"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем первой практики стартового этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на австрийской трассе в Шпильберге.
Шестикратный чемпион мира проехал лучший круг за 1 минуту 4,816 секунды. Второе время показал напарник Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас (отставание 0,356 секунды), третье - нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+0,602). Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", стал 19-м (+2,127). Его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-й (+1,588).
Вторая часть свободных заездов Гран-при Австрии пройдет позднее в пятницу - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).
Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения: отменены Гран-при в Австралии, Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в венгерском Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).
В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.