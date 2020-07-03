Биатлонисты Логинов, Гараничев и Елисеев пропустят первый предсезонный сбор в Рыбинске

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидеры сборной России по биатлону Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев пропустят первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

Сбор команды начался 2 июля, в нем примут участие основной и резервный составы.

Чемпион мира Логинов и олимпийский призер Гараничев пропускают сбор в связи с тем, что пока не получили доступ к винтовкам, которые хранятся в Тюмени. Чтобы быстрее приступить к стрелковым тренировкам, Логинов решил приобрести личную соревновательную винтовку, однако пока не завершил процесс оформления документов для ее покупки. По этой причине биатлонисты, по согласованию с тренерским штабом сборной, продолжат готовиться к сезону по индивидуальным планам.

На самоподготовке также останутся Елисеев и Карим Халили. Разрешения на это получены.

Сбор в Рыбинске пройдет до 22 июля.