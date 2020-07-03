В ФК "Оренбург" сообщили, что у одного из игроков выявлено двустороннее воспаление легких

"Вся команда на карантине, точное количество заболевших не могу назвать - ситуация меняется, - сказал Столыпин. - Игроки сдают анализы, делают КТ, пока улучшения нет. Карантин у нас, согласно регламенту, на 14 дней - до 7 июля".

В пятницу "Оренбург" на официальном сайте сообщил о том, что руководство клуба попросило "Рубин" перенести очный матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 июля. В пресс-службе "Рубина" сообщили о том, что команда продолжает готовиться к игре, которая запланирована на 5 июля, поскольку "у "Оренбурга" пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань".

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Компьютерная томография выявила у одного из игроков футбольного клуба "Оренбург" двустороннее воспаление легких. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

"У одного игрока КТ показало двустороннее воспаление легких. Сегодня игроки должны сдать тесты и сделать КТ. Завтра картина будет более-менее понятной. Ситуация с "Рубином", как и предыдущая, понятна", - добавил член попечительского совета "Оренбурга".

Столыпин подчеркнул, что команда в связи с рекомендациями Роспотребнадзора не может провести матч против "Рубина" согласно расписанию. "В этот день мы по-любому не играем, команда находится на карантине, некем играть. 14 "живых" сидят на карантине, они огорожены от всех, сотрудники клуба сидят по домам, а команда закрыта в гостинице, она находится под охраной", - отметил собеседник агентства.

Ситуация с коронавирусом в ФК "Оренбург"

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что "Оренбург" проинформировал РПЛ о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч 24-го тура против "Краснодара" в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. "Оренбургу" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

По такой же причине не состоялся матч 25-го тура "Оренбург" - "Урал". Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на данный момент не вынес решение по возможному техническому поражению "Оренбурга" в данной встрече.

29 июня бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. 1 июля стало известно, что число заболевших в "Оренбурге" увеличилось с шести до 10 человек. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 24 матчах.