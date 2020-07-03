В ФК "Оренбург" сообщили, что у одного из игроков выявлено двустороннее воспаление легких

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Компьютерная томография выявила у одного из игроков футбольного клуба "Оренбург" двустороннее воспаление легких. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета клуба Василий Столыпин.
В пятницу "Оренбург" на официальном сайте сообщил о том, что руководство клуба попросило "Рубин" перенести очный матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 июля. В пресс-службе "Рубина" сообщили о том, что команда продолжает готовиться к игре, которая запланирована на 5 июля, поскольку "у "Оренбурга" пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань".
"Вся команда на карантине, точное количество заболевших не могу назвать - ситуация меняется, - сказал Столыпин. - Игроки сдают анализы, делают КТ, пока улучшения нет. Карантин у нас, согласно регламенту, на 14 дней - до 7 июля".
"У одного игрока КТ показало двустороннее воспаление легких. Сегодня игроки должны сдать тесты и сделать КТ. Завтра картина будет более-менее понятной. Ситуация с "Рубином", как и предыдущая, понятна", - добавил член попечительского совета "Оренбурга".
Столыпин подчеркнул, что команда в связи с рекомендациями Роспотребнадзора не может провести матч против "Рубина" согласно расписанию. "В этот день мы по-любому не играем, команда находится на карантине, некем играть. 14 "живых" сидят на карантине, они огорожены от всех, сотрудники клуба сидят по домам, а команда закрыта в гостинице, она находится под охраной", - отметил собеседник агентства.
Ситуация с коронавирусом в ФК "Оренбург"
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что "Оренбург" проинформировал РПЛ о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч 24-го тура против "Краснодара" в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. "Оренбургу" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
По такой же причине не состоялся матч 25-го тура "Оренбург" - "Урал". Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на данный момент не вынес решение по возможному техническому поражению "Оренбурга" в данной встрече.
29 июня бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. 1 июля стало известно, что число заболевших в "Оренбурге" увеличилось с шести до 10 человек. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 24 матчах.