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Мировой футбол

СМИ: вратарь "Челси" Кепа может перейти в "Севилью"

Действующий контракт 25-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года

ТАСС, 3 июля. Голкипер английского футбольного клуба "Челси" Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской "Севилье". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, испанский вратарь может пополнить состав "Севильи" в ближайшее трансферное окно, при этом отмечается, что, вероятнее всего, Кепа будет не продан, а отдан в аренду. Действующий контракт 25-летнего футболиста с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в €32 млн.

Кепа выступает за "Челси" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей в составе лондонского клуба во всех турнирах, в восьми встречах он сыграл "на ноль". Ранее Кепа выступал за испанские клубы "Атлетик" и "Вальядолид". За сборную Испании он провел 10 матчей, четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности.

В составе "Челси" Кепа стал победителем Лиги Европы в сезоне-2018/19.

Чемпионаты Англии и Испании были возобновлены после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Челси" занимает четвертое место в английском первенстве, набрав 54 очка после 32 игр. "Севилья" находится также на четвертой позиции в испанском чемпионате - 57 очков после 33 матчей.

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