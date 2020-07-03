Третьяк: ФХР посчитала, что ЦСКА больше других клубов заслуживал стать чемпионом России

В пятницу было объявлено, что ФХР признала армейцев чемпионами России. Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Места в итоговой таблице были распределены с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.

"Я бы не стал отделять друг от друга регулярный сезон и плей-офф. Мы посмотрели по спортивному принципу, как команды играли в обоих стадиях чемпионата, - сказал Третьяк. - ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф. До последнего момента команда выглядела предпочтительней других соперников, у нее был стабильный состав".

Третьяк высказался о том, сможет ли ЦСКА выступить на том же уровне в следующем сезоне. "Во многом это будет зависеть и от того, смогут ли [Кирилл] Капризов и [Илья] Сорокин сыграть в остатке сезона в Национальной хоккейной лиге", - подчеркнул он.

Контракты Капризова и Сорокина с ЦСКА истекли 30 апреля, хоккеисты рассчитывают, что смогут выступить за "Миннесоту" и "Айлендерс" соответственно при возобновлении сезона в НХЛ.