Билялетдинов: утверждение итогов чемпионата России по хоккею соответствует всем критериям

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. Санкт-петербургский СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как они набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо".

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Определение чемпиона и призеров чемпионата России по хоккею сезона-2019/20 соответствует всем критериям и не должно вызывать споров. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, московского "Динамо" и казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

"Справедливое, логичное решение. Регулярный чемпионат завершили, провели первый раунд плей-офф КХЛ. Ничего не нужно выдумывать, все как говорится, на поверхности. Такое решение давно напрашивалось", - отметил Билялетдинов.

"ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а потому армейцы по праву чемпионы страны. СКА и казанский "Ак Барс" имеют практически одинаковые показатели, равенство у них и в личных встречах. Поэтому вполне естественно, что серебро отдано этим командам, а еще одним призером является "Динамо". Такой выбор отвечает всем критериям, и думаю, что ни у кого никаких споров и разногласий не может быть", - добавил собеседник агентства.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.

КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.