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Мамиашвили: смерть Абдулманапа Нурмагомедов не укладывается в голове

О смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер Абдулманап Нурмагомедов шел на поправку, его смерть не укладывается в голове. Об этом ТАСС сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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О смерти Нурмагомедова, отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я только узнал эту трагическую новость, царствие небесное, - сказал Мамиашвили. - Он консультировал нашу женскую команду, нас связывали и чисто человеческие, и профессиональные отношения. Я постоянно консультировался о его здоровье, ведь он шел на поправку, все было нормально, не укладывается в голове. Светлая память".

Изначально Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

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ММА
Источник: Абдулманап Нурмагомедов несколько дней был без сознания перед смертью
О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
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