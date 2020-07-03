Мамиашвили: смерть Абдулманапа Нурмагомедов не укладывается в голове

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер Абдулманап Нурмагомедов шел на поправку, его смерть не укладывается в голове. Об этом ТАСС сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

О смерти Нурмагомедова, отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я только узнал эту трагическую новость, царствие небесное, - сказал Мамиашвили. - Он консультировал нашу женскую команду, нас связывали и чисто человеческие, и профессиональные отношения. Я постоянно консультировался о его здоровье, ведь он шел на поправку, все было нормально, не укладывается в голове. Светлая память".

Изначально Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.