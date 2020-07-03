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ММА

Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

О смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил, сообщил ТАСС глава села Ильяс Хазиев.

О смерти Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в легком весе, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет.

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"Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти [тело]. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди", - сказал он.

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Теги
РоссияДагестанММА
ММА
Источник: Абдулманап Нурмагомедов несколько дней был без сознания перед смертью
О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
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