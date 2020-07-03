Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

О смерти Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в легком весе, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет.

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил, сообщил ТАСС глава села Ильяс Хазиев.

"Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти [тело]. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди", - сказал он.

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.