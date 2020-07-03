Елисеев: Абдулманап Нурмагомедов был настоящим трудягой, который любил свое дело

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, был настоящим трудягой, любил свое дело и обладал большим потенциалом. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тренеру было 57 лет.

"Мы были знакомы, он возглавлял федерацию Дагестана по самбо. Был на последнем чемпионате России в Чебоксарах, активно переживал за своих борцов. Настоящий трудяга, любящий свое дело, - отметил Елисеев. - Он хотел проводить большой турнир в Махачкале по боевому самбо, планировал нас туда пригласить, но планы, к сожалению, оборвались".

"Он был хорошим человеком, хорошим тренером, хорошим отцом, хорошим президентом федерации. Жил без полумер - делал, так делал - серьезно, надолго, мощно. Надеюсь, что его дело продолжится, Дагестан у нас всегда на хорошем уровне, - добавил Елисеев. - Жаль, что ушел человек с таким большим потенциалом".

Глава Всероссийской федерации самбо выразил соболезнования семье и коллегам Абдулманапа Нурмагомедова. "Соболезнуем всей семье - и федерация, и я лично. Потеря отца - это горе для Хабиба, он был не только отцом - был другом, был всем. Он очень любил и уважал его, искренние соболезнования".