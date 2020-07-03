Есмантович назвал разумным решение ФХР признать ЦСКА чемпионом России

В пятницу было объявлено, что ФХР признала армейцев чемпионами России. Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Места в итоговой таблице были распределены с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.

"Мы прекрасно понимаем, что регулярный сезон и Кубок Гагарина отличаются своей спортивной составляющей. По сути, это два самостоятельных турнира, - сказал Есмантович. - Мы выиграли "регулярку", прошли первый круг плей-офф, стремились играть в каждом матче на победу. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы федерация приняла разумное решение".

ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.