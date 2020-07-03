"Газпром нефть" выделит на строительство ледового дворца в Омске 6,2 млрд рублей

"В настоящее время компания "Газпром нефть" ведет строительство на свои собственные средства. В планах у них 6,2 млрд рублей, [еще] 5 млрд мы планируем получить из федерального бюджета, и в бюджеты следующих лет Омская область закладывает 650 млн", - сказал Бурков, отвечая на вопрос ТАСС.

Общая стоимость объекта предварительно оценивалась в 10 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей должна была выделить "Газпром нефть" и 5 млрд рублей - федеральный бюджет.

ОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" направит на строительство новой ледовой арены в Омске, которую планируется возвести к 2022 году взамен снесенной из-за аварийного состояния "Арены-Омск", 6,2 млрд рублей. Об этом рассказал в пятницу журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов пояснил журналистам, что первоначальная стоимость проекта в 10 млрд рублей была уточнена в ходе проведения детальной экспертизы. "Та цифра, которую озвучил Александр Бурков (почти 12 млрд рублей - прим. ТАСС), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент", - отметил Крылов.

Бурков высказал уверенность, что федеральный бюджет выделит на строительство арены 5 млрд рублей. "На сегодняшний день есть поручение председателя правительства, чтобы рассмотреть выделение на строительство хоккейной арены в Омске 5 млрд рублей. Сейчас идет обсуждение в разных министерствах и ведомствах", - отметил Бурков, подчеркнув, что хоккейный клуб "Авангард" должен начать сезон-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже в Омске, на льду нового дворца.

Начало строительства

Официально старт строительству нового дворца был дан 3 июля, добавил Крылов. "Мы с губернатором подняли торжественно флаг "Авангарда" над нашей будущей ареной. Сроки мы выдерживаем. Весь следующий год будем заниматься конструкциями и инженерными сетями. Мы должны в 2022 году выйти уже на фасадные работы", - пояснил председатель совета директоров "Авангарда".

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск".