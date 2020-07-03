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Шлеменко: Абдулманап Нурмагомедов был педагогом и спортивным тренером с большой буквы

По словам российского бойца, методика Нурмагомедова известна на весь мир
Александр Шлеменко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Абдулманап Нурмагомедов был выдающимся педагогом и спортивным тренером с большой буквы, его смерть является невосполнимой утратой. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал российский боец Александр Шлеменко.

О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тренеру было 57 лет.

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"Соболезную всей их семье, в первую очередь Хабибу. Это невосполнимая утрата. Хабибу сейчас можно только пожелать сил, терпения, поддержки от нас в этой сложной ситуации", - сказал Шлеменко.

"Абдулманап Нурмагомедов был в первую очередь замечательным человеком, педагогом, спортивным тренером с большой буквы. Его методика известна на весь мир, любой знает, что такое методика Нурмагомедова. Лучше, чем его сын и его ученики, об этом никто не скажет", - добавил Шлеменко.

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Теги
РоссияММА
ММА
Источник: Абдулманап Нурмагомедов несколько дней был без сознания перед смертью
О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
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