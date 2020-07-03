"Он был примером для молодежи". Спортивный мир скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер Абдулманап Нурмагомедов, скончавшийся на 58-м году жизни, был примером для молодежи. Его кончина стала большой потерей для Республики Дагестан и всей России, сказал в пятницу ТАСС глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов. О смерти Нурмагомедова, отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Изначально Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

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"Абдулманап Нурмагомедов - мастер спорта по самбо, по вольной борьбе, возглавлял федерацию самбо в Дагестане, и как мы все знаем, его документы были представлены на заслуженного тренера России по единоборствам. Это большая потеря в первую очередь для республики Дагестан и для всей Российской Федерации. К нему все относились очень хорошо, он был одним из добрейших, умных, воспитанных, специалист своего дела", - сказал Магомедов. По словам Магомедова, равных Нурмагомедов как тренеру практически не было, он являлся примером для молодежи. "На уровне планеты можно расценивать его вклад, его умение, его талант, способности, которые в нем были. Каких бы высот не достигал тот или иной спортсмен, в основе основ находится его духовно-нравственная сторона. Абдулманап Магомедович [обладал] теми качествами, которых сегодня иногда не хватает нашей молодежи, он был как пример подражания. Он как спортсмен, который достиг уровня мастера спорта по самбо, мастера спорта по вольной борьбе, как тренеру - равных ему не было", - добавил министр. Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал Нурмагомедова искренним и порядочным человеком.

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"Самбистский и весь спортивный мир скорбит в связи со смертью такого великого человека. Он был искренним и порядочным человеком, замечательным тренером и великолепным отцом, на него должны равняться тренеры. Мы неоднократно встречались, у нас были серьезные планы по развитию самбо в Дагестане", - сказал Шестаков. "Его сын до сих пор остается непобежденным бойцом в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате). Мы выражаем соболезнования семье и близким Абдулманапа. И Хабибу в первую очередь - для него это невосполнимая потеря, как и для любого человека, потерявшего близкого родственника, особенно отца", - добавил Шестаков. "Его скоропостижная смерть стала настоящим ударом для всех любителей спорта. За его легендарными успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность и колоссальная сила воли. Абдулманап Магомедович навсегда останется в наших сердцах, сердцах профессиональных спортсменов, поклонников самбо, боевых искусств и смешанных единоборств. Добрую память об Абдулманапе Магомедовиче навсегда сохранит все самбистское сообщество, все, кто знал и ценил этого яркого и искреннего человека", - заключил Шестаков. Мэр Махачкалы Салман Дадаев считает, что Абдулманап Нурмагомедов был достойным сыном Дагестана и воспитал не одно поколение спортсменов. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

"Сегодня нас покинул Абдулманап Нурмагомедов. Он был достойным сыном Дагестана, воспитавшим не одно поколение спортсменов. Приношу искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, его родным и близким", - написал Дадаев. Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким тренера, заверив, что его планы будут обязательно реализованы.



"Ушел из жизни выдающийся тренер, отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов. Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом", - привели в пресс-службе слова Васильева. В пресс-службе рассказали, что участники заседания оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое проводил Васильев, почтили память Нурмагомедова и всех, кто стал жертвой коронавируса, минутой молчания. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка направил телеграмму с соболезнованиями семье Нурмагомедова. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда. "Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Мы знали Абдулманапа Магомедовича как разностороннего и интеллигентного человека, ответственного и мудрого наставника, воспитавшего плеяду легендарных российских борцов. Он внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта, укрепление его славы на мировой арене. Горько сознавать, что не все планы, которыми был полон этот яркий и талантливый человек, удалось реализовать, сил и мужества семье в этот скорбный час", - приводится в сообщении текст телеграммы. В Союзе ММА России назвали смерть Абдулманапа Нурмагомедова огромной потерей. "Это огромная потеря для всего мира единоборств, - сказал президент Союза Радмир Габдуллин. - Он, будучи тренером, воспитал огромную плеяду известных спортсменов, воспитывал не только желание состязаться, но и настоящих людей. Для многих спортсменов он был настоящим отцом. Мне искренне жаль, выражаю соболезнования всей семье, близким и родным".

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