Турнир по боксу в Москве начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Турнир по профессиональному боксу в Москве начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании "Патриот".

О смерти Нурмагомедова-старшего, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тренеру было 57 лет.

"Турнир начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове", - сказал собеседник агентства.

Боксерский турнир пройдет в Москве 3 июля.