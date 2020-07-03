{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Турнир по боксу в Москве начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове

Турнир пройдет 3 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Турнир по профессиональному боксу в Москве начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании "Патриот".

О смерти Нурмагомедова-старшего, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тренеру было 57 лет.

"Турнир начнется с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове", - сказал собеседник агентства.

Боксерский турнир пройдет в Москве 3 июля.

Теги
ММА
ММА
"Он был примером для молодежи". Спортивный мир скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову
Отец Хабиба Нурмагомедова умер на 58-м году жизни
Читать полностью